Fluminense encara Ceará e busca sequência de vitórias

"Estamos atrás de regularidade. Fomos muito bem contra o Palmeiras e vencemos. Contra o Galo (Atlético Mineiro), não jogamos mal, mas a bola não entrou", destacou Abel Braga, que tem dois desfalques cruciais para seu esquema. O volante Diguinho e o meia Deco estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam o meio de campo.

O mais provável é que Abel Braga opte por lançar mais um atacante, mas certo é que vai fazer mistério. "Não vou antecipar o time. Vocês pensam que isso não influencia, mas não é bem assim. Algumas modificações surpreendem e muito. O tempo é curto, meus jogadores sabem o que quero, mas não vou dar moleza para ninguém. Este jogo é fundamental para nós. Temos de nos reabilitar nesse campeonato", disse o comandante tricolor.

As palavras do treinador dão a dimensão da importância do confronto, o que reforça a tese de que um segundo atacante deve fazer companhia a Fred. O mais provável é que Rafael Sóbis ocupe a vaga de Deco, mas Ciro também está no páreo. "No treino, ele (Sóbis) mostrou bom entrosamento com Fred, mas sua escalação como titular pode ser prematura", ponderou Abel.