Fluminense encara o Bangu e torce por ajuda do Vasco

O clube tricolor das Laranjeiras, no entanto, não vai contar com um dos seus principais jogadores: o meia Deco, mais uma vez poupado pelo técnico Abel Braga. Por outro lado, o time vai ter de volta o atacante Fred, expulso no domingo passado contra o Vasco, que cumpriu suspensão na rodada do meio de semana contra o Americano, em Campos.

O meia Thiago Neves, que fez gols nas duas últimas partidas do Fluminense, também vai entrar em campo. Nesta sexta-feira, ele foi poupado do treino, mas não preocupa e deve ser relacionado.

Para garantir a vaga, é importante que a zaga tricolor, tão criticada pela torcida, não volte a falhar. Depois de Leandro Euzébio - que falhou no segundo gol do Americano, na última quarta, na vitória do Fluminense por 3 a 2 - reclamar da cobrança, nesta sexta foi a vez do companheiro de posição, Anderson. "As críticas são injustas em várias situações", disse. "A parte defensiva está crescendo de produção e tenho certeza de que ainda vamos dar muitas alegrias à torcida do Fluminense. As críticas sempre vão existir, mas temos de saber conviver com isso", afirmou.