Fluminense encara o Bangu por terceira vitória seguida

O Fluminense vai fazer a sua primeira partida no estádio do Maracanã em 2015, neste domingo, 8, diante do Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O técnico Cristóvão Borges está otimista com a evolução que o time, repleto de cara novas, tem apresentado. Para ele, a determinação dos novatos vai ser a arma para conquistar a terceira vitória seguida na competição.

"Quem chegou está com muita vontade, sabe o tamanho da chance que tem. Com as vitórias iniciais, eles estão mais soltos", considerou o treinador. "É questão de entrosamento. Os que estão entrando querem aproveitar a oportunidade e estão trabalhando para isso. Eles têm ido muito bem, o que me conforta".

O meia Wagner sofreu uma contusão no tornozelo nesta semana e dificilmente terá condições de jogo. Caso a ausência se confirme, o provável substituto será Marlone. "Ele foi muito bem diante do Nova Iguaçu e é um dos candidatos à vaga. Mas vamos estudar o time do Bangu e depois decidir a melhor opção", afirmou Cristóvão Borges. Desfalque certo por causa de contusão é o lateral-direito Renato; Wellington Silva assume o posto.