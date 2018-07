Fluminense encara o Criciúma para se aproximar do G-4

O Fluminense tenta se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro neste sábado em jogo com o Criciúma, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 29.ª rodada. O time tem alternado bons e maus resultados nas últimas rodadas e o técnico Cristóvão Borges continua sob pressão. O clube chegou a liderar a competição e foi perdendo posições gradativamente. Está em oitavo lugar.

"É claro que o meu futuro, assim como o de todo mundo no futebol, obedece a uma simples regra: ganhar. Se não há resultado, tem mudança. Se o Flu não ganhar, tudo pode acontecer", disse o treinador, admitindo que a sua situação corre risco no clube.

A partida vai marcar a estreia do zagueiro Guilherme Mattis no time tricolor. Ele foi contratado ao Bragantino. O Fluminense estará desfalcado de Diguinho e Cícero, ambos com problemas médicos.

Para Cristóvão Borges, o Fluminense tem de ficar alerta com o adversário, que luta contra o rebaixamento. Lembrou que o time de Santa Catarina vem de uma vitória bastante expressiva - 3 a 0 sobre o Santos, na última rodada do Brasileirão.

Ele pediu apoio da torcida e também paciência porque acredita que o Criciúma possa armar um forte esquema defensivo para tentar surpreender nos contra-ataques. O atacante Fred está confirmado na equipe a vai fazer dupla de frente com Walter.