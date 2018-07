Fluminense encara partida decisiva contra a Portuguesa

O Fluminense esboçou uma reação nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas continua em uma posição bastante desconfortável na tabela de classificação. Está na 16.ª posição, com 23 pontos, logo à frente da Portuguesa, contra quem jogará nesta sábado, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21.ª rodada.

Apenas um ponto (23 a 22) separa os dois times. Por isso, a partida é tratada como uma decisão à parte. Uma vitória do Fluminense acalmaria o ambiente nas Laranjeiras, muito tenso nos últimos dias também em razão de escândalos que vieram a público na administração do clube.

O técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer uma alteração no meio de campo. Deixou Willian fora e escalou Fabio Braga em seu lugar. Ele pediu nesta sexta-feira o apoio da torcida e ainda disse acreditar que a equipe possa dar uma arrancada na competição.

Atual campeão brasileiro, o Fluminense já deixou para trás há várias rodadas a ilusão de que poderia conquistar o bicampeonato. No discurso de dirigentes e de Luxemburgo, ainda há uma leve esperança de que o time carioca possa conseguir uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, seria preciso realmente uma série de vitórias, como ocorreu na reta final do Brasileirão de 2009, que levou a equipe a escapar do rebaixamento.

O problema é que o grupo, atualmente, não conta com Fred, contundido, e Conca, dois atletas fundamentais na campanha de reação daquele ano. Além deles, perdeu Thiago Neves, Wellington Nem e Deco, que brilharam pelo Fluminense nas temporadas seguintes.