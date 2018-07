Fluminense encara São Paulo para se manter vivo na luta por G-4

O Fluminense esteve há algumas rodadas entre os eventuais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Mas o time caiu muito de produção, empatou cinco dos últimos sete jogos e corre o risco, neste sábado, de se distanciar ainda mais do G4. Vai enfrentar o São Paulo, às 21 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 25.ª rodada. Para o time carioca, atual sétimo colocado, somente a vitória interessa. Mais um tropeço e os questionamentos internos sobre a permanência do técnico Cristóvão Borges vão aumentar.

O time vai ter o reforço do meia Conca, que cumpriu suspensão na última partida. Foi a única vez que o argentino esteve ausente de um jogo do Fluminense neste Brasileirão. Com a escalação de Conca, a equipe ganha em criatividade e na qualidade do passe - características marcantes do adversário, que reúne Paulo Henrique Ganso, Kaká e Alexandre Pato.

Embora Conca não esteja realizando um campeonato muito bom, ele é a referência do time na criação e teve participação direta em vários gols do Fluminense. É o que mais abastece o atacante Fred.

"O Conca é bastante experiente, participou de quase todas as partidas e é muito importante para o Fluminense. Sua presença em campo é uma preocupação a mais para o adversário. Ainda vou estudar com vídeos um pouco mais o São Paulo antes de definir a escalação. Claro que é um jogo muito difícil, pela qualidade do São Paulo, que ainda vai contar com o apoio de sua torcida", declarou Cristóvão Borges.

No treino desta sexta-feira, o treinador conversou à parte com Rafael Sóbis, o que foi o primeiro indício de que o atacante deixaria o time para a entrada de Conca. Há, no entanto, a possibilidade de o argentino começar jogando na vaga de Wagner.