Fluminense encerra negociação com Palmeiras e Richarlison se desculpa

O Fluminense deu por encerradas a negociação com o Palmeiras por Richarlison. Em nota oficial divulgada na tarde deste domingo, o clube carioca informou que o atacante estará à disposição do técnico Abel Braga para o confronto com o Grêmio, na quinta-feira, pelo Brasileirão.

"O Fluminense Football Club já comunicou ao Palmeiras que não há interesse em negociar o atacante Richarlison neste momento e que estão encerradas as negociações. Sendo assim, o atleta continua vestindo a camisa tricolor e volta a ficar à disposição do técnico Abel Braga", garantiu o clube.

Na sexta-feira, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, informou que Richarlison pediu para não enfrentar o Palmeiras por conta da transferência. "As coisas não foram conduzidas da forma correta. Quem foi ou quem não foi que nos procurou isso não me interessa, é o menos relevante. Como foi de forma estranha, o Fluminense prefere encerrar qualquer negociação", disse o dirigente ao canal ESPN.

Por meio de suas redes sociais, o próprio jogador se desculpou pela forma como a negociação ocorreu. "Quem me conhece sabe que eu não faria esse tipo de coisa. Não sou mercenário. Não sou covarde. Desculpas, não queria magoar ninguém."

Apesar da negativa do Fluminense, a equipe paulista prepara uma nova proposta por Richarlison. O valor deve ser de 12 milhões de euros, cerca de R$ 43,9 milhões pelo atleta de 20 anos. O clube alviverde quer contar com o atacante para repor as saídas de Alecsandro, ao Coritiba, e Rafael Marques, ao Cruzeiro.