Fluminense encerra preparação e demonstra confiança para enfrentar o Atlético-MG

O Fluminense realizou neste sábado o último treino antes do duelo contra o Atlético Mineiro, domingo, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga comandou um trabalho tático, além de ter treinado bolas paradas, e fez os últimos ajustes para o jogo em Belo Horizonte.

Para o difícil duelo deste domingo, a equipe deve ter dois importantes reforços: o lateral-direito Lucas, que ficou no banco de reservas na derrota para o Grêmio, pela Copa do Brasil, devido a cansaço muscular, e o volante Orejuela, recuperado de um problema na coxa direita. Eles, assim, ficarão com as vagas de Renato e Pierre, respectivamente.

E, apesar de jogar fora de casa diante de um dos favoritos ao título do Brasileirão, a confiança é grande no Fluminense para conquistar um bom resultado. "A partida contra o Atlético vai ser muito importante, já que necessitamos da vitória. Vai ser um lindo jogo e espero que a gente consiga sair com os três pontos", comentou o meia-atacante equatoriano Sornoza.

Autor de um dos gols na vitória sobre o Santos, por 3 a 2, na estreia da competição, Sornoza também se demonstrou satisfeito com o seu desempenho no Fluminense. "Foi ótimo marcar um gol na minha primeira partida em campeonatos brasileiros. Marcar o primeiro gol no Maracanã também foi algo muito motivante. Espero seguir melhorando a cada dia", completou.