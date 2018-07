Fluminense encerra preparação para semifinal e Abel faz mistério sobre escalação

O técnico Abel Braga comandou um treino tático neste sábado e encerrou a preparação do Fluminense para o clássico de domingo, com o Botafogo, no Engenhão, pelas semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

No trabalho deste sábado, além de fazer uma atividade técnica em campo reduzido, o elenco do Fluminense disputou um recreativo, cobrou faltas e pênaltis e aprimorou as finalizações. Abel, contudo, deu poucos indícios da equipe titular.

Uma das poucas certezas é de que Lucas e Renato, indisponíveis por problemas físicos, estão fora. Douglas, porém, recuperado de contusão, foi confirmado. A ideia de Abel é escalar titulares desde que o atleta da posição não esteja muito desgastado.

"Entramos em campo pensando em fazer o nosso melhor e quando olhamos para frente o que vemos é o clássico. Vamos encarar esse duelo da melhor maneira possível. Quem for escalado vai dar o seu melhor. Temos convicção nisso", garantiu o treinador.

Como ficou em segundo no seu grupo da Taça Rio, o Fluminense precisa vencer o Botafogo para avançar à decisão. A equipe de Abel Braga, aliás, foi a campeã da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.