Fluminense encerra preparativos para final do Carioca e anuncia saída de Osvaldo

Com um treino realizado no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o Fluminense encerrou na tarde deste sábado a preparação para o Fla-Flu que decidirá o Campeonato Carioca, que será realizado neste domingo, às 16 horas, no Maracanã.

As atividades foram fechadas para a imprensa. Os jornalistas tiveram acesso apenas a uma parte do treino tático, realizado no início da tarde. Apesar disso, não há mistério sobre os 11 jogadores que iniciarão a final do Carioca. O grande desfalque do Fluminense será, mais uma vez, o meia Gustavo Scarpa.

Diferentemente do colega rubro-negro, o treinador do time tricolor, Abel Braga, divulgou com antecedência quais serão os titulares para o confronto. O time jogará com: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.

Abel valorizou o desempenho da equipe ao longo da competição, revelou confiança nos comandados e ressaltou que acredita na conquista do que pode ser o 32º título estadual do Fluminense.

"Vamos encarar de igual para igual. Não prometi ganhar nada, mas os objetivos até agora foram alcançados. Se eu não sonhar, não serei campeão carioca. A coisa tem que estar no subconsciente", projetou.

OSVALDO

O clube anunciou através de uma nota no seu site oficial, neste sábado, a rescisão de contrato com o atacante Osvaldo, que estava no Fluminense desde 2015, mas não vinha sendo aproveitado por Abel. O jogador, de 30 anos, que passou também pelo São Paulo, foi apresentado, também neste sábado no Sport, no Recife, junto com o zagueiro Igor Ribeiro, como reforços da equipe pernambucana.