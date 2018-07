Fluminense enfrenta o Coritiba e quer se manter no G-4

A fase do Fluminense é excepcional. A equipe vem de quatro vitórias seguidas, voltou ao G-4 e seu principal jogador, o atacante Fred, está em alta, na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, vai precisar manter o bom desempenho diante do Coritiba, neste sábado, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33.ª rodada, para se manter vivo na luta por uma vaga na Copa Libertadores e à frente de Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio que o seguem de perto, com a mesma pontuação (54).

Na briga para sair da zona de rebaixamento, o Coritiba promete ser um adversário duro. Para o meia Wagner, a partida deve receber a "atenção de um clássico". "Às vezes, quando se enfrenta times que estão lá embaixo, existe a tendência de se entrar um pouco relaxado. Aprendemos com isso e não queremos que aconteça mais com o Fluminense neste ano", alertou o jogador.

Embora esteja de saída do clube, já que seu vínculo com o Fluminense não deve ser renovado no fim do ano, o lateral-esquerdo Carlinhos foi confirmado entre os titulares no lugar de Chiquinho, que está suspenso. Outra novidade é a entrada do volante Diguinho no lugar de Edson, que também vai cumprir suspensão.

O meia Cícero volta a ficar à disposição do técnico Cristóvão Borges, após quatro jogos de fora por causa de contusão. Por causa do desempenho recente da equipe, o treinador preferiu não reintegrá-lo ao time titular, mas vai ficar à espera no banco de reservas.

No Coritiba, a principal peça na armação das jogadas, Alex, com dores musculares, não treinou nesta sexta-feira com o grupo e realizou apenas treinamentos separadamente. Caso ele não tenha condições de jogo, o meia Dudu poderá ser seu substituto.

O atacante Joel, que deve jogar isolado no ataque, acredita que a equipe não vai dar chance novamente para o azar. "Nós estamos sentindo um crescimento em nossa autoestima, estamos treinando bem e fizemos boas partidas. Temos boas condições de aprender com os erros cometidos e conseguir um bom resultado", disse.

Segundo o camaronês, o Fluminense está em fase crescente, mas o time carioca tem pontos negativos que podem ser explorados. "O Fluminense é uma equipe com muita qualidade do meio para frente, tem pontos positivos, mas tem seus pontos negativos também", afirmou.

Para esta partida, o ala direito Norberto volta ao time titular, após cumprir suspensão contra o Corinthians na última rodada e Ivan volta ao banco de reservas. Já o meia-atacante Martinuccio não enfrenta os cariocas por motivos contratuais.