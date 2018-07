Fluminense enfrenta o São Paulo de olho na liderança do Brasileirão

RIO - Fluminense e São Paulo fazem às 22 horas desta quarta-feira, no estádio do Maracanã, um dos principais jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos em cinco jogos, as duas equipes brigam pelas primeiras colocações na tabela de classificação e quem vencer poderá terminar a rodada até mesmo na liderança da competição.

Apesar de vir de derrota para o Grêmio no último domingo, o time do Fluminense realizou apenas dois treinos para o jogo contra o São Paulo, ambos sem exigir muito dos jogadores. Na última atividade antes da partida, realizada nesta terça, o técnico Cristóvão Borges liberou os atletas para o tradicional "rachão" e apenas comandou um treino de finalizações nos minutos finais.

A comissão técnica do clube está preocupada com o desgaste físico dos jogadores e pensa até mesmo em poupar alguns jogadores antes da parada para a Copa do Mundo. "Temos que trabalhar bem no sentido da recuperação dos atletas de um jogo para o outro. Precisaremos ver que há jogadores com casos pontuais, que estarão mais fatigados", disse o preparador físico Rodrigo Poletto.

Contra o São Paulo, no entanto, o Fluminense deverá ser escalado com todos os jogadores que estiverem disponíveis. Os únicos desfalques são Fred e Diego Cavalieri, já que ambos estão na lista de convocados e pré-convocados para a Copa do Mundo - expulso contra o Grêmio, o centroavante também estaria suspenso. O atacante Walter e o goleiro Felipe Garcia serão os substitutos.