Fluminense enfrenta o São Paulo para se afastar de vez do risco de rebaixamento

Se hoje a diferença entre os dois times é de 9 pontos a favor do São Paulo, a tabela no primeiro turno mostrava outro cenário. O Fluminense tinha 33 pontos, dois a mais que o adversário. A diferença está no rendimento de cada equipe na abertura do turno final.

Nos 10 jogos do returno, o Fluminense tem o pior aproveitamento do campeonato, com apenas quatro pontos conquistados. Mesmo com a crise política, renúncia do então presidente Carlos Miguel Aidar, saída do técnico colombiano Juan Carlos Osorio e contratação de Doriva, o São Paulo manteve a média da primeira metade e conseguiu abrir boa vantagem e se mantém na briga pela Copa Libertadores.

O rendimento ruim nas Laranjeiras rendeu a demissão do técnico Enderson Moreira e a chegada de Eduardo Baptista, que está há quatro jogos no comando. "Quando eu cheguei, peguei um time sem confiança. As coisas não estavam dando certo. Eu tentei ajustar a parte psicológica. Falei que era possível chegar na semifinal da Copa do Brasil (eliminou o Grêmio)", analisou o treinador.

Sobre os problemas do São Paulo, minimizou. "Eu não vejo esses problemas interferirem no vestiário. Eu vejo o mesmo São Paulo, com qualidade, que está na semifinal da Copa do Brasil, com um treinador novo, com qualidade", completou Eduardo Baptista.

De volta após os jogos da seleção olímpica, o zagueiro Marlon está relacionado, mas não tem vaga garantida na equipe devido ao desgaste de partidas e viagens. Caso não esteja bem, será substituído por Artur.