Fluminense enfrenta Portuguesa para encaminhar classificação no Carioca

Com duas vitórias em dois jogos, o Fluminense pode encaminhar a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, se vencer a Portuguesa, neste domingo, às 19h30, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias. Sem grandes investimento na pré-temporada, o time tricolor tem feito boas atuações e convencido a torcida nesta largada do Estadual.

Único time 100% do Grupo C, o Flu tem seis pontos, três a mais que o vice-líder Vasco. Uma vitória coloca o time com nove e praticamente com uma vaga na semifinal do torneio. A Portuguesa ainda não venceu na competição e está na terceira colocação, com dois pontos.

A grande novidade do Fluminense neste início de temporada está no meio de campo. Sem sentir saudades de Cícero, que se transferiu para o São Paulo, em negociação polêmica em que os cariocas terão de arcar com parte do salário do atleta, a dupla equatoriana Orejuela e Sornoza assumiu o controle do setor, junto com Gustavo Scarpa, e já ganhou a confiança da torcida.

O único que não está satisfeito nos primeiros jogos do clube é o técnico Abel Braga. Apesar de ter elogiado o time na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, o treinador reclamou da postura da equipe no triunfo magro sobre o Resende, por 1 a 0, na última quarta-feira. Foi a terceira vitória da equipe no ano: duas pelo Estadual e uma pela Copa da Primeira Liga, sobre o Criciúma.

Com uma entorse no tornozelo direito, o goleiro Diego Cavalieri desfalca o time mais uma vez. A expectativa é que o jogador fique à disposição somente na última rodada da primeira fase, confronto com o Volta Redonda, no dia 18.

Apesar de não ter vencido na competição, a Portuguesa mira repetir o desempenho no final do segundo tempo da partida contra o Volta Redonda, quando marcou dois gols nos acréscimos e arrancou um empate por 3 a 3, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira. O argentino Matias Sosa, destaque da reação, pode ganhar uma vaga no time titular.