Fluminense enfrenta Portuguesa-RJ para embalar no início de temporada

Empolgado pela vitória conquistada nesta quinta-feira, por 4 a 0 contra o Americano, o Fluminense vai voltar a campo pelo Campeonato Carioca às 17 horas deste domingo, diante da Portuguesa da Ilha do Governador, no Maracanã. Apesar da temporada ainda não ter passado do primeiro mês, o time treinado por Fernando Diniz busca confirmar que pode fazer frente aos rivais mais fortes.

O técnico foi a principal contratação da diretoria do Fluminense, que aposta em um modelo de jogo diferente para 2019. A ideia é que a equipe consiga manter a posse de bola durante a maior parte das partidas, filosofia vista quando o técnico esteve à frente de Audax e Athletico Paranaense.

Até o momento, pelas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara, o Fluminense conquistou uma vitória, empatou uma vez, marcou cinco gols e sofreu um. Apesar de Volta Redonda e Americano não refletirem a competição que a equipe vai encarar no restante da temporada, o início dá ânimo.

"O trabalho está sendo aperfeiçoado cada vez mais para que fique da forma que o professor quer", afirmou o atacante Everaldo, que chegou ao clube na última temporada e foi aprovado pela torcida.

Os contratados Yony González, Matheus Ferraz, Bruno Silva e Ezequiel já se encaixaram no time titular e devem ser mantidos, enquanto Caio Henrique espera por uma oportunidade. Apenas com o desfalque do zagueiro Digão para escalar o time, Diniz deve manter contra a Portuguesa a base do Fluminense que goleou o Americano.

Com apenas um ponto somado em dois jogos, a Portuguesa ainda não foi às redes na Taça Guanabara. Mas a maior preocupação do técnico João Carlos Ângelo está no meio-campo, pois Muniz foi desfalque por lesão contra o Madureira e ainda não sabe se poderá retornar ao time no duelo marcado para o Maracanã.