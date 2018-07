Fluminense enfrenta reservas do Botafogo no Maracanã Um clássico de uma torcida só pode até levar um bom público ao estádio do Maracanã neste domingo para o confronto entre Fluminense e Botafogo, às 16 horas, pela 10.ª rodada do Campeonato Carioca. Os tricolores estão empolgados com a campanha do time na competição e mais ainda com a nova fase do atacante Fred. No meio da semana, ele quebrou jejum de gols de mais de seis meses e ganhou motivação para a sequência da temporada - de olho na titularidade da seleção durante a Copa do Mundo.