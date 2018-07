Fluminense entra na Copa do Brasil com outro espírito

RIO - Em outro momento, o Fluminense poderia encarar a Copa do Brasil como um desgaste desnecessário. Não agora. Como vai mal no Brasileirão, tem a oportunidade de salvar o ano na competição em que estreia nesta quarta-feira, diretamente nas oitavas de final. O primeiro desafio é contra o Goiás, a partir das 21h50, no Maracanã.

Mas não vá dizer ao técnico Vanderlei Luxemburgo que sua equipe está fora da jogada no Brasileirão, no qual ocupa apenas o 13º lugar, e que a Copa do Brasil é a tábua de salvação da temporada. "Se ganharmos três jogos seguidos, ainda temos todo segundo turno", discursou o treinador, se recusando a priorizar a nova competição.

Por outro lado, Luxemburgo admite que disputar a Copa do Brasil neste momento é uma motivação interessante. Ao contrário do Brasileirão, no qual o time precisará empreender uma campanha de recuperação fantástica para sonhar pelo menos com uma vaga para a Libertadores de 2014, na Copa do Brasil todos os times estão em igualdade de condições. "Não resta dúvida que são oito jogos para o título e entramos, como todas as equipes, na mesma situação", disse o técnico.

Antes do treino de terça-feira, nas Laranjeiras, Luxemburgo reuniu todo o elenco. Com muitos gestos e mostrando intensidade, ele conversou e passou instruções ao grupo por mais de 20 minutos. Nada de muitos mistérios, apenas uma forma de manter os jogadores ligados no objetivo e destacar que o duelo com o Goiás não tem relação com o mau momento no Brasileirão.

Ao contrário, a mensagem passada foi a necessidade de mudar a chave e se preparar para uma disputa com características completamente distintas da dos pontos corridos. "Muda totalmente o conceito em relação ao Brasileirão. O espírito é outro. É preciso não tomar gols em casa e fazer fora. O enfoque é diferente, tem que diminuir o porcentual do erro", ensinou o técnico, campeão da competição em 2003, pelo Cruzeiro.

O Fluminense terá algumas novidades na escalação, com relação à vitória sobre o Náutico no sábado. Gum e Edinho, então suspensos, retornam. Já o atacante Rafael Sóbis sente desgaste muscular e será substituído por Samuel, autor do único e belo gol no triunfo sobre os pernambucanos no Brasileirão.