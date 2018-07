Fluminense espera apoio maciço da torcida em Barueri Apesar de jogar fora de casa, o Fluminense acredita que terá apoio maciço de seu torcedor, que deve ser maioria no jogo deste domingo, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela penúltima rodada do Brasileirão. E tanto o técnico Muricy Ramalho quanto os jogadores contam com a força da torcida para conseguir a vitória e manter a liderança do campeonato.