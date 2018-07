Fluminense espera boa atuação de Fred contra o Santos Em crise, por causa de seguidos fracassos na temporada, o Fluminense vai contar com Fred no jogo contra o Santos, neste sábado, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante cumpriu suspensão na última rodada, quando o time foi derrotado pelo São Paulo. Mas ele jogou no meio de semana e não conseguiu ajudar o clube a se manter na Copa do Brasil - os cariocas perderam para o Goiás por 2 a 0 e acabaram eliminados.