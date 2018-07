Fluminense espera dar passo decisivo para ser campeão

Apesar da enorme vantagem, o Fluminense mantém a concentração para não tropeçar e dar ânimo ao Atlético-MG na luta pelo título. O técnico Abel Braga, como esperado, procurou diminuir a importância do duelo nas declarações à imprensa. "Perdendo, ganhando ou empatando, o campeonato não será definido no domingo. Não vai ser esse resultado que dá ou que tira o título", decretou.

Mas os jogadores confessam que o sentimento no vestiário do Fluminense é outro e se mostram cientes do peso que o confronto direto deste domingo pode ter no restante da competição. "A cada dia que passa, penso em ser campeão porque seria importante para mim e para os outros que estão no clube, que vão ganhar pela segunda vez", admitiu o meia Thiago Neves, lembrando que o time carioca conquistou o título brasileiro em 2010.

"Ganhei uma Copa do Brasil (2007), mas não jogava. Ganhei um Campeonato Carioca neste ano, já jogando. Mas quero ser campeão brasileiro porque voltei para o Fluminense para ser campeão", completou Thiago Neves, que retornou ao clube nesta temporada.

Uma preocupação, porém, cerca as Laranjeiras. Nas últimas rodadas, muito se falou em favorecimento da arbitragem ao Fluminense. Além de julgar que tais comentários retiram o mérito dos jogadores pela campanha recorde, Thiago Neves entende que isso pode influenciar negativamente os árbitros nas rodadas derradeiras. O juiz do jogo deste domingo será o baiano Jailson Macedo de Freitas. "É esquecer um pouco as coisas de fora de campo e pensar no Fluminense e no que será preciso para sermos campeões brasileiros", avisou o meia.

Para o jogo deste domingo, Abel Braga perdeu o volante Jean, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto será Diguinho, uma vez que o colombiano Valencia tem estiramento muscular grave na coxa esquerda e está indisponível.