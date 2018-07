Fluminense espera fechar com Muricy até quinta-feira

Desempregado desde que foi demitido pelo Palmeiras, no dia 18 de fevereiro, Muricy já admitiu o desejo de trabalhar no Rio e também elogiou bastante o Fluminense. Caso não chegue a um acordo com ele, o clube teria Joel Santana, do Botafogo, como plano B.

Enquanto não contrata um novo treinador, o Fluminense será comandado por Mário Marques, treinador dos juniores do clube, no jogo de quinta-feira, contra a Portuguesa, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.