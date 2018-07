Fluminense espera repetir boa atuação defensiva contra o 'favorito' São Paulo

Manter o bom desempenho do sistema defensivo é a principal aposta do Fluminense para surpreender o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de encarar o Avaí na última quarta-feira e vencer por 3 a 0, o time carioca vinha de uma péssima sequência defensiva: foram sete gols sofridos em três jogos e 15 em todo o Brasileirão. Mas, ao apostar em algumas mudanças recentes, como a entrada de Júlio César, Reginaldo e Mascarenhas, o técnico Abel Braga finalmente viu seu time não sofrer nenhum gol.

E, depois de ficar "zerado" em Florianópolis, o sistema defensivo do Fluminense ainda contará com dois importantes reforços: o lateral-direito Lucas, poupado do triunfo sobre o Avaí, e o volante Wendel, recuperado de dores no joelho.

"Não só o Abel, mas tem uma cobrança interna de nós mesmos. Começamos bem o ano, tomando pouquíssimos gols e, depois, tomamos bastante", lembrou Reginaldo, que prevê um jogo difícil neste domingo. "O São Paulo vem de duas derrotas e, sem dúvida, eles são favoritos por jogar em casa".

Na sexta colocação com 14 pontos, quatro a mais do que o São Paulo, o Fluminense pode alcançar as quatro primeiras posições se vencer neste domingo.