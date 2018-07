Fluminense está perto de anunciar contratação de Renato Gaúcho

RIO - Mesmo sem saber qual divisão do Campeonato Brasileiro vai disputar em 2014, o Fluminense pode substituir Dorival Junior no comando técnico. Na noite do último sábado, o presidente da Unimed, Celso Barros, e o presidente do clube, Peter Siemsen, se reuniram com Renato Gaúcho, demitido do Grêmio em dezembro. Questionada pela reportagem do Estado, a assessoria de imprensa do Fluminense não revelou detalhes sobre a conversa, mas adianta que a definição deve sair em pouco tempo.

Caso seja contratado, será a quarta passagem de Renato Gaúcho pelo clube das Laranjeiras. Em seu melhor período, o treinador ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice-campeão da Libertadores em 2008. Renato conhece bem o time e está animado com a possibilidade de assinar contrato. O Flu nada comentou sobre o fato de ser rebaixado.

Na próxima sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJD) Desportiva definirá o último rebaixado do Campeonato Brasileiro. Caso a entidade mantenha a decisão da última segunda-feira, a Portuguesa disputa a Série B na próxima temporada. No entanto, se houver uma reviravolta no caso, o Flamengo e até mesmo o Fluminense, que terminou o Brasileirão inicialmente em 17.º lugar, podem acabar na segunda divisão em 2014.