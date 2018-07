Fluminense está perto de contratar o zagueiro Anderson

RIO - O Fluminense deve anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Anderson, de 29 anos, destaque do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. O representante do jogador conseguiu aval do Ceará para negociar o atleta com o clube tricolor. Ele tem contrato por mais duas temporadas com o time de Fortaleza.

Com a chegada de um reforço, pode perder espaço na equipe o zagueiro Márcio Rosário. O contrato dele com o Fluminense termina em 31 de dezembro e não deve ser renovado. Para a zaga, o técnico Abel Braga tem como opções Gum e Digão, recuperados de lesão, e o jovem Elivélton, que ganhou espaço com o treinador.