Fluminense estende empréstimo do lateral Gilberto até o fim de 2019

A diretoria do Fluminense confirmou nesta quarta-feira a renovação do contrato de empréstimo do lateral-direito Gilberto. Para tanto, o clube carioca precisou chegar a um acordo com a Fiorentina, equipe italiana que detém os direitos do atleta de 25 anos. Pelo acerto, Gilberto vai continuar defendendo as cores do time brasileiro por mais um ano.

Com a decisão, o jogador vai se reapresentar ao clube carioca nesta quinta-feira normalmente, com os demais atletas do elenco. No CT da Barra, o grupo dará início à pré-temporada.

Gilberto foi um dos destaques da temporada 2018 do Fluminense. Em um ano marcado por troca de treinadores, irregularidade em campo e um fim de ano apertado, em que o time chegou a correr risco de ser rebaixado no Brasileirão, o lateral foi um dos poucos do elenco a receber a aprovação da torcida.

O jogador disputou 36 jogos com a camisa do Fluminense em 2018. Foram seis gols marcados. Na reta final do Brasileirão, ele precisou se afastar dos gramados em razão de um edema ósseo no joelho direito. Gilberto fez tratamento até os últimos dias do ano. O clube não informou se ele vai se apresentar já em boas condições de iniciar normalmente os treinamentos.