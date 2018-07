Fluminense estreia com vitória na Copa Libertadores, contra o Caracas

RIO - O tetracampeão brasileiro estreou bem na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, com vitória fora de casa. No péssimo gramado do estádio Olímpico, o Fluminense venceu o Caracas por 1 a 0, gol do atacante Fred. O Tricolor marcou os primeiros pontos do grupo 8, que tem ainda o Grêmio contra o Huanchipato (CHIL), nesta quinta, em Porto Alegre. O Flu deixou clara a enorme diferença técnica para o time venezuelano, marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa chegou a ser pressionado pelo rival.

De última hora, o técnico Abel Braga ficou sabendo que não poderia contar com Thiago Neves. Com sinusite nos últimos dias, o meia usou um medicamento prescrito por um médico pessoal e comunicou ao clube. O remédio, no entanto, continha componente que não seria permitido. O clube comunicou o caso à Conmebol e à CBF e aguardou uma liberação oficial, que não veio. Neves foi substituído por Rafael Sobis.

Mesmo no esburacado campo do estádio Olímpico, o Fluminense conseguiu criar suas chances, principalmente depois dos 20 minutos. Aos 22, Fred cabeceou para o meio da área e Sobis mandou para o gol - na trave. A bola voltou, mas o juiz marcou impedimento. Aos 29, a primeira boa chance do Caracas, com Otero, que chutou próximo do gol.

O gol do Tricolor saiu aos 31: Fred tocou de letra para Sobis, que de fora da área bateu; a bola desviou na zaga e voltou para o artilheiro do Flu, que olhou e bateu colocado, quase no ângulo: 1 a 0.

No segundo tempo, Diego Cavalieri - como fez tantas vezes no Brasileiro - salvou o Flu logo aos 5 minutos. Cure tentou encobrir o goleiro do Flu, que fez grande defesa. Dez minutos depois, o artilheiro Fred tentou fazer o segundo, de fora da área, mas o goleiro do Caracas espalmou para escanteio.

Ainda que de forma tímida, o time venezuelano dominou os minutos finais, mas não conseguiu surpreender o Tricolor, que já no próximo domingo enfrenta o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca.

CARACAS (VEN) 1 X 0 FLUMINENSE

CARACAS - Baroja; Carabali, Peraza, Sanchez e Amaral; Jimenez, Guerra (Peña), Meza (Gonzalez) e Otero; Cure e Febles (Cabezas).

Técnico: Ceferino Bencomo.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Edinho, Jean e Wagner (Valencia); Wellington Nem (Rhayner), Rafael Sobis (Marcos Junior) e Fred. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Fred, aos 31 minutos do primeiro tempo; ÁRBITRO - José Buitrago (COL).

CARTÃO AMARELO - Edinho, Diego Cavalieri e Fred (Fluminense).

RENDA e PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Caracas (VEN).

-------------------------

TEMPO REAL

Comentário de Daniel Akstein Batista

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo na Venezuela. O Fluminense conseguiu segurar a pressão do Caracas nos minutos finais e conseguiu a vitória por 1 a 0.

44min - Bola de Otero vai para fora, para alívio de Cavalieri.

43min - Vacilo da zaga do Flu. Diego Cavalieri pega com a mão um recuo de Valencia. Falta em dois lances bem na marca do pênalti.

42min - Caracas tenta o gol de empate no fim do jogo. Só falta acertar o alvo com qualidade e precisão.

39min - Wagner sai no Flu, para entrada de Valencia. Assim, Abel Braga dá uma fechada no time, já satisfeito com o resultado de 1 a 0.

38min - Após muito se defender, o Fluminense finalmente tentou algo na frente. E Marcos Júnior pegou rebote, chutando por cima.

37min - Fluminense se defende, dando chutões pra frente e apelando das faltas. Time carioca tinha o jogo nas mãos, mas começa a se complicar no fim, jogando nervoso.

34min - Última mudança no Caracas: Peña no lugar de Guerra.

33min - Fred leva o cartão amarelo por falta violenta, na entrada da área (mas perto da linha de fundo).

32min - Diego Cavalieri faz mais uma boa defesa, em chute de longa distância de Otero.

30min - González entra na vaga de Meza no Caracas.

29min - Abel Braga muda o Flu: entra Marcos Júnior no lugar de Rafael Sóbis.

26min - Rafael Sóbis tenta de falta, mas erra o alvo.

24min - Nem a alteração no Caracas mudou o panorama do jogo. Até parece que os times estão sem vontade de buscar o gol.

19min - Mudança no Caracas: sai Febles, entra Cabezas.

16min - Fred coloca um pouco de emoção na partida, ao arriscar de longe. Baroja faz boa defessa, mandando a bola para escanteio.

15min - Jogo continua morno, sem emoção para nenhum dos lados.

11min - Ao contrário do primeiro tempo, Fluminense está apagado nesta etapa final. Já não consegue tocar a bola como antes e vê o adversário tomar a iniciativa das jogadas.

9min - Falta qualidade ao time do Caracas. Por mais que o time venezuelano tente chegar, o passe final sai errado e a finzalição, torta.

5min - Diego Cavalieri faz ótima defesa (a sua primeira do jogo), salvando o Fluminense, em chute despretensioso de Cure, que quase encobre o goleiro tricolor.

3min - Jean cruza fraco e a zaga do Caracas afasta o perigo.

1min - Jogo mal recomeça e Wellington Nem aparece bem pela direita. Atacante puxa contra-ataque, mas não consegue continuar a jogada e perde a bola na área, no meio de dois marcadores.

0min - Começa a etapa final. Fluminense volta com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo.

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo. Um bom resultado para o Fluminense (1 a 0), que foi melhor e merece a vitória parcial.

42min - Muitos erros de passes neste final de primeiro tempo.

40min - Otero bate falta, e erra o alvo. Bola vai por cima, para alívio de Diego Cavalieri.

38min - Caracas não conseguem se acertar em campo, e são presas fáceis para os bons marcadores do Fluminense. Melhores jogadas do time venezuelano são pelo lado direito, mas sem muito perigo.

35min - Flu continua melhor no jogo, pouco deixando o adversário tocar a bola.

31min - GOOOOL DO FLUMINENSE - Um belo gol do atacante Fred. Após levar um susto, time carioca sai rápido para o ataque, e Fred acerta o ângulo do goleiro Baroja.

31min - Guerra quase faz o gol do Caracas. Em um chute de fora da área, o meia assusta Cavalieri, e a bola sai pelo lado direito do goleiro do Flu.

27min - Caracas quase não chegou ao gol, já passando metade do primeiro tempo. Por enquanto, o goleiro Diego Cavalieri nem trabalho teve na partida.

25min - Só dá Fluminense no jogo. Nova boa jogada pela alto, Leandro Euzébio ajeita para Fred, que só toca de raspão e não consegue o gol.

22min - O Fluminense quase abre o marcador. Em mais uma boa chegada do time, Rafael Sobis acerta a trave, de cabeça, mas a arbitragem marca impedimento do atacante.

20min - Tentativa de Fred, que gira e chuta por cima.

19min - Três jogadores do Flu apareceram livre na área, mas Leandro Euzébio pegou de primeira e chutou por cima.

17min - Faltou domínio para Jean, que recebe na área, mas não consegue ajeitar a bola.

16min - Times sem jogada, sem criação. Jogo, por enquanto, chato de assistir.

13min - Jogo parelho, sem muita emoção na Venezuela. Times tocam a bola procurando os espaços.

9min - Cure recebe pela direita e chuta para fora.

8min - Caracas também tenta suas chegadas, mas esbarra na boa marcação carioca.

4min - Cruzamento pela direita, e Fred não conseguiu cabecear.

3min - Time visitante se mostra tranquilo neste início de jogo, marcando bem e saindo para o ataque.

1min - Fluminense está todo de branco. Como os jogadores do time já haviam falado, estado do gramado não é dos melhores, com vários buracos no campo.

0min - Começa a partida na Venezuela. Torcedores lotam o estádio para apoiar o Caracas.

PRÉ-JOGO

Thiago Neves está fora da partida. O meia tomou um medicamento não precrito pelo departamento médico, para curar sinosite, e assim não enfrentará o Caracas.