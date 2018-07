Fluminense estreia na Copa Sul-Americana contra Goiás, no Rio

O Fluminense inicia a sua trajetória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 18 horas, diante do Goiás, no estádio do Maracanã, no Rio. Ir bem na competição é essencial para o time dar fim ao clima ruim e as críticas deixadas após ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil com uma goleada do América-RN em sua própria casa.

A equipe já deu indícios de reação no último fim de semana ao golear o Sport por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, os jogadores sabem que vão precisar mostrar ainda mais trabalho na Sul-Americana, que contará com adversários de tradição em torneio internacionais como o Boca Juniors e Peñarol, além dos brasileiros Internacional e São Paulo. Mas, antes, terá de passar pelo Goiás.

"A dificuldade vai ser imensa, pois é uma competição muito parecida com Libertadores. Teremos jogos muito difíceis. Temos uma expectativa muito grande de jogar e dar nosso melhor, porque sabemos que temos condições de ir muito longe", considerou o volante Jean.

O técnico Cristóvão Borges terá dois desfalques importantes. O colombiano Valencia sofreu uma pancada no joelho direito durante o jogo contra o Sport e não se recuperou a tempo para enfrentar o Goiás. A outra baixa é o goleiro Diego Cavalieri, que segue se recuperando de uma gastroenterite.

A novidade na equipe será o retorno do meia Wagner. O jogador desfalcou o time nas últimas três partidas por causa de uma variz intestinal, mas treinou normalmente esta semana e está relacionado para o jogo.