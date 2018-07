Fluminense estreia no 2º turno com objetivo de se aproximar do G4 no Brasileirão O Fluminense estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro com o objetivo de se afastar das últimas colocações e tentar tirar a diferença para o G4 da competição. Para atingir o seu objetivo, precisará vencer o lanterna América-MG neste domingo, às 11 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 20.ª rodada.