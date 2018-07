Fluminense estreia titulares diante do Volta Redonda O Fluminense já tinha uma boa equipe no ano passado, tanto que terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. Para 2012, patrocinador e diretoria do clube decidiram investir mais - tudo pela conquista do título da Libertadores. Neste sábado, em jogo contra o Volta Redonda, a partir das 19h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o torcedor tricolor vai ter a chance de ver a atuação dos titulares pela primeira vez no ano.