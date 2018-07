Fluminense exalta vitória fora de casa diante do Atlético-PR

Mais do que apenas comemorar a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense festejou o peso do resultado conquistado, destacando que o adversário ainda não havia sido batido como mandante na competição, acumulando cinco vitórias e um empate. Foi o que destacou Luis Fernando Flores, auxiliar de Enderson Moreira, que não pôde dirigir o time na Arena da Baixada por estar suspenso.

"Jogar aqui é sempre muito difícil. O líder do campeonato hoje já perdeu aqui. Felizes e conscientes daquilo que nós somos capazes. Acho que não estávamos satisfeitos com o empate. Fizemos o primeiro gol, tivemos oportunidade de matar o jogo, tomamos um gol ali, queira ou não, foi uma falha nossa. Claro que o Walter tem mérito, pela qualidade dele. Aquele empate naquele momento nos deixava um pouco frustrados. Claro que também não é o mau resultado. Mas a equipe sabia que tinha capacidade de tentar o segundo gol. E ele saiu", afirmou.

O triunfo que deixou o Fluminense na vice-liderança do Campeonato Brasileiro foi assegurada no dia seguinte ao anúncio da contratação do meia Ronaldinho Gaúcho. Para o auxiliar de Enderson, o craque pode ajudar muito no crescimento das promessas do clube.

"Não resta dúvida que o Ronaldinho será importante para todos nós e para os meninos da base. Para eles se destacarem, têm que estar ao lado desses jogadores mais experientes, para eles terem um crescimento. Vai ajudar muito", disse Luis Fernando.

Embalado, o Fluminense volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o rival Vasco em clássico no Maracanã, válido pela 14ª rodada do Brasileirão.