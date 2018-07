Fluminense exalta temporada e mira evolução em 2012

Principais jogadores da equipe, Fred e Deco destacaram o bom retorno ao futebol brasileiro no clube. "É o retorno para a minha casa, para o Brasil. O Fluminense significa acreditar nas vitórias até o fim, significa muito sacrifício em campo, dificuldade", comentou o atacante, se referindo aos seus três anos de clube. "Tudo caminha assim desde que cheguei. A sensação do dever cumprido é muito grande. A torcida sempre esteve do meu lado e tenho um carinho enorme por ela".

O meia Deco disse ter orgulho de defender o time carioca. "Foi o clube que me abriu as portas nessa minha volta ao Brasil e onde tenho me sentido cada vez melhor e mais integrado. Gosto cada vez mais de estar aqui. Dá gosto sair de casa para ir trabalhar".

Rafael Sobis, por sua vez, destacou a boa recepção em sua chegada ao clube neste ano. "Fui muito bem recebido aqui. Sinto-me bem desde o dia em que pisei nas Laranjeiras. E ainda estreei com vitória. Espero que sejam sinais de uma história vitoriosa. Desde que soube do interesse do Fluminense, fiz de tudo para vir", revelou.

Para Rafael Moura, o retorno ao Fluminense satisfez sua vontade de disputar a Copa Libertadores. "Ficou aquele gostinho de disputar a Libertadores de 2008, depois de ter participado do elenco campeão da Copa do Brasil de 2007. Fiz questão de voltar e poder viver isso agora. Tenho um carinho enorme pelo clube".

Já o meia Marquinho exaltou o "salto profissional" em sua carreira, após defender o Figueirense. "Foi o grande salto profissional da minha carreira. Renovei meu contrato e, hoje, sou mais reconhecido pela torcida, graças ao clube, que me deu essa alegria. Eu era apenas uma ''promessinha'' no Palmeiras e no Figueirense. Serei eternamente grato ao Fluminense".