Fluminense exibe satisfação com retorno ao Maracanã

Um dos 12 palcos da Copa do Mundo, o Maracanã ficou indisponível aos clubes cariocas por um longo período, mas voltou a ser utilizado no último fim de semana, com o clássico entre Botafogo e Flamengo. No próximo domingo, será a vez do Fluminense voltar ao estádio para enfrentar o Goiás, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E todos no clube estão empolgados com esse reencontro.

"A torcida é o nosso 12° jogador. Queremos que ela possa lotar o Maracanã. Neste momento, é muito importante para nós este apoio, até porque o Goiás é muito forte. Precisamos de todo apoio possível do torcedor para conquistar uma grande vitória", afirmou o volante Jean.

No Maracanã, o Fluminense mandou quatro partidas neste Brasileirão, com três vitórias e uma derrota, sendo o último desses jogos a goleada por 5 a 2 sobre o São Paulo, em 21 de maio. Depois, a equipe mandou partidas em Macaé e Volta Redonda.

A volta do Fluminense ao Maracanã coincide com um bom momento do time no Brasileirão. Afinal, a equipe vem embalada pelas vitórias sobre Santos (1 a 0) e Atlético-PR (3 a 0), ocupando a terceira colocação, com 22 pontos. Jean valorizou os triunfos, mas garantiu que sempre há como evoluir.

"É difícil falar em ápice, é muito importante uma vitória como foi essa, contra um adversário que está lá em cima na tabela junto conosco. Se daqui a cinco, seis jogos, tivermos várias vitórias seguidas, não vamos achar que está bom. O grande segredo é sempre tentar melhorar", disse.