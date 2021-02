Fluminense fará novo pedido à Fifa para reconhecer Copa Rio de 1952 como Mundial

O Fluminense anunciou em seu site oficial e nas redes sociais que tem mantido conversas estratégicas para ser reconhecido oficialmente como campeão mundial por causa do título da Copa Rio de 1952. O trabalho, iniciado em 2012, quando diversas ações foram criadas para dar luz à discussão, teve novo movimento na semana passada, após reunião entre o presidente do clube, Mário Bittencourt, e o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Mas essa não foi a primeira vez em que os dois dirigentes discutiram o assunto. Em outubro do ano passado, durante visita à sede social no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Caboclo chegou a ser levado por Bittencourt à exposição especial do título, localizada na sala de troféus. O presidente do clube tricolor pediu apoio ao mandatário da CBF junto à Conmebol e à Fifa para que o Fluminense seja reconhecido como campeão mundial.

"Quando o presidente Rogério Caboclo esteve aqui em Laranjeiras, em outubro de 2020, eu o levei até a taça do título de 52 e solicitei que ele nos ajudasse no assunto, junto ao presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. Na semana passada, eu e Caboclo nos reunimos novamente para conversar sobre a mudança da legislação para jogadores de base e eu, mais uma vez, lhe pedi que levasse à Fifa nossa solicitação de reconhecimento do Mundial de 52 ao Presidente Infantino. Ele levou nossa solicitação e nós vamos reenviar o dossiê para ser encaminhado à Fifa", explicou Bittencourt.

A Copa Rio de 1952 foi disputada no Rio de Janeiro por oito equipes de sete países da América do Sul e da Europa: Áustria Viena (Áustria), Corinthians, Grasshopper (Suíça), Libertad (Paraguai), Peñarol (Uruguai), Saarbrucken (Alemanha) e Sporting Lisboa (Portugal). Todos os times estrangeiros haviam sido campeões ou vice-campeões de seus países no ano anterior.

Fluminense e Corinthians, por sua vez, haviam vencido os Campeonatos Carioca e Paulista, respectivamente, de 1951. Naquela ocasião ainda não havia torneios nacionais no Brasil. O time tricolor bateu o alvinegro na final e venceu a competição de forma invicta. Foi a segunda edição da Copa Rio - a primeira, no ano anterior, foi conquistada pelo Palmeiras.