Fluminense faz 10 a 0 no Capivariano e carimba vaga à 2ª fase da Copa São Paulo

Destaque para o Fluminense, que atropelou o Capivariano por 10 a 0, em Capivari (SP). É a maior goleada da edição atual ao lado da vitória do Coritiba sobre o União Barbarense, pelo mesmo placar, na primeira rodada. Com o resultado, o time carioca chegou aos seis pontos no Grupo 13 e não pode ser mais alcançado pelo terceiro colocado Real Noroeste-ES.

OUTRAS VAGAS - O Juventude também garantiu a vaga ao bater o América-SP por 3 a 1, em Tanabi (SP). De quebra, os gaúchos acabam na ponta do Grupo 1, com nove pontos. O Joinville se classificou ao empatar sem gols com o CSP-PB, em Porto Ferreira (SP). Os catarinenses têm sete pontos e não podem mais ser alcançados pelo Ceará.

Classificados antecipadamente, Criciúma e Ponte Preta venceram e mantiveram os 100% de aproveitamento. Os paulistas bateram o Espigão-RO por 2 a 0, em Porto Feliz (SP), e acabaram na liderança do Grupo 15. Já os catarinenses superaram o Rio Claro-SP por 1 a 0, em Leme (SP), e também terminam como líderes.

Por fim, o Paraná atropelou o Boca Júnior-SE por 6 a 0, em Indaiatuba (SP). Os dois times, porém, já estão eliminados. Os paranaenses acabam com três pontos no Grupo 14, enquanto que os sergipanos terminaram com apenas um.