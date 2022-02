Fluminense faz 2 a 0 no Vasco e dispara na liderança do Campeonato Carioca

O Fluminense mostrou força neste sábado de carnaval. Mesmo com um time misto, por conta da disputa pela classificação na fase preliminar da Copa Libertadores, o clube tricolor derrotou o Vasco por 2 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Agora com 24 pontos, o Fluminense abriu cinco de vantagem para o Flamengo vice-líder que entrará em campo neste domingo contra o Resende e o próprio Vasco. A classificação às semifinais já está garantida e a liderança, que vale o título simbólico da Taça Guanabara, está bem perto.

Leia Também Veja como foi a partida Fluminense 2 x 0 Vasco

Para o Vasco, que teve a sua força máxima em campo, a derrota impediu a vaga antecipada nas semifinais. Ela pode ser confirmada neste domingo com um tropeço do Resende, mas a atuação neste sábado não agradou em nada.

Em campo, o Fluminense teve mais volume que o rival e logo aos cinco minutos conseguiu abrir o placar. Confirmando a famosa "lei do ex", o atacante argentino Germán Cano recebeu na entrada da área, cortou para a direita e chutou cruzado e rasteiro no canto direito do goleiro Thiago Rodrigues, que ficou vendo a bola entrar.

Mesmo com a vantagem, o Fluminense não se fechou na defesa e conseguiu criar boas chances. Foi recompensado aos 37 minutos, quando fez o segundo gol. Após um escanteio cobrado pelo meia Paulo Henrique Ganso no lado direito, o volante Nonato se antecipou na primeira trave e deu um toque na bola que tirou Thiago Rodrigues da jogada.

Na segunda etapa, o jogo teve um ritmo mais lento por conta do desgaste físico provocado, principalmente, pelo calor no Rio. O Vasco pouco ameaçou e por pouco não levou mais gols. Isso só não aconteceu por conta de defesas difíceis de Thiago Rodrigues.

Embalado pela boa fase, o Fluminense voltará a campo nesta terça-feira, às 21h30, novamente no Engenhão, para buscar a vaga na terceira fase preliminar da Libertadores. Depois de vencer na Colômbia por 2 a 1, encara o Millonarios com a vantagem do empate. Pelo Carioca, o próximo rival será o Resende, fora de casa, no dia 13 de março.

Já o Vasco tentará juntar os cacos da derrota para sua estreia na Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 21h30, jogará contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Pelo Carioca, o clube alvinegro terá o clássico contra o Flamengo pela frente, em 12 de março.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 VASCO

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington (Luiz Henrique), Nonato, Martinelli (Yago Felipe) e Paulo Henrique Ganso (André); Arias (Matheus Martins) e Cano (Willian). Técnico: Abel Braga.

VASCO - Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Juninho (Getúlio), Bruno Nazário (Jhon Sánchez) e Nene (Andrey dos Santos); Gabriel Pec (Luiz Henrique) e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Cano, aos 5, e Nonato, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrey dos Santos, Matheus Barbosa e Bruno Nazário (Vasco).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 10.061 pagantes (10.854 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).