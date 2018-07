Fluminense faz 3 a 0 no América-RN e fica muito perto das oitavas

O Fluminense venceu com facilidade o América-RN por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, em Natal, e abriu ampla vantagem para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Fred atuou o tempo todo, voltou para o meio-campo a fim de buscar as jogadas, criou boas situações, mas não fez nenhum gol. Na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, os dois times voltam a se enfrentar e o Fluminense avançará na competição mesmo se perder por até dois gols de diferença.

A Arena das Dunas, um dos palcos da Copa do Mundo, recebeu público muito bom para a partida. A torcida do América fez festa antes do início do jogo, mas foi silenciando aos poucos, tal a superioridade do adversário. O primeiro gol surgiu num lance rápido pela esquerda, em que Chiquinho cruzou e Cícero, sem marcação, completou com estilo.

O domínio do Fluminense era total. O time tabelava com rapidez e envolvia o América. Fred jogou bastante tempo fora da área, fugindo das suas características. Teve boa movimentação.

O segundo gol do Flu foi praticamente uma cópia do anterior. Chiquinho avançou pela esquerda e tocou rasteiro para Cícero. O meia concluiu com sutileza e bola passou por entre as pernas do goleiro Dida - ele substituiu Fernando Henrique ainda no primeiro tempo.

Depois, com o jogo sob controle, o time carioca ainda marcaria mais um, o gol mais bonito da noite de calor em Natal. Fred, recuado, viu a investida de Conca e fez um lançamento perfeito. O argentino entrou na área atrás dos zagueiros, driblou o goleiro e finalizou. A torcida do Flu, em pequeno número, passou a entoar cânticos em homenagem a seus ídolos, Conca e Fred.

OUTRO RESULTADO - Ainda nesta noite, o Santa Rita-AL derrotou o Santa Cruz-PE por 3 a 2, em casa, também pela Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Estádio do Arruda, em Recife, também dia 13 de agosto. O Santa Cruz pode vencer por 1 a 0 para garantir sua vaga, por ter marcado gols fora de casa.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 0 x 3 FLUMINENSE

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique (Dida); Marcelinho, Cleber, Márcio Passos e Paulo Henrique; Tiago Dutra, Jean Cléber, Val (Jeferson) e Andrezinho (Arthur Henrique); Max e Rodrigo Pimpão. Técnico: Oliveira Canindé.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos (Wagner); Edson, Jean, Cícero (Rafael Sóbis), Chiquinho e Conca (Walter); e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Cícero, aos 9 minutos do primeiro tempo. Cícero, aos 3, e Conca, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrezinho, Edson, Márcio Passos, Cleber e Elivelton.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA - R$ 716.715,00.

PÚBLICO - 25.013 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal.