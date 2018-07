Fluminense faz homenagem a 'Super Ézio' em treino

"É um dia muito triste para o futebol e, principalmente, para a torcida do Fluminense. Ézio era uma pessoa do bem, um ótimo profissional e amigo. Não acreditei quando recebi a notícia. Tenho ótimas recordações do Ézio e que ficarão guardadas para sempre na minha memória", lamentou o técnico Renato Gaúcho, que foi campeão carioca com Ézio em 1995.

Na lista de artilheiros da história do Fluminense, o goleador ocupa a nona colocação, com 119 gols em 237 jogos. Antes do treino desta quinta-feira, o elenco tricolor formou uma roda de oração no meio do campo. Através do Twitter, Fred se manifestou: "Meus sentimentos à família do Super Ézio, o eterno super-herói das Laranjeiras".

A diretoria do clube estuda formas de homenagear Ézio antes da partida contra o América-MG, sábado, no Engenhão. A partida pode significar a tomada da liderança do Brasileiro pelos comandados de Abel Braga.