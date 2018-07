Fluminense faz mistério e fecha treino às vésperas da decisão do Carioca

Horas depois de empatar com o Brasil de Pelotas e garantir vaga na próxima fase da Copa da Primeira Liga, o Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira no CT Pedro Antônio. O técnico Abel Braga optou pelo mistério e fechou a atividade à imprensa às vésperas do duelo com o Flamengo, que dará início à decisão do Campeonato Carioca no domingo.

Como escalou um time reserva para a partida de quarta, Abel contou com seus principais jogadores no treino desta quinta. Ele esboçou a equipe que encarará o Flamengo no domingo, no Maracanã, mas não deu pistas sobre a possível escalação para o clássico.

Fotos divulgadas pelo próprio Fluminense, no entanto, mostraram a presença de dois importante jogadores no gramado. O volante Douglas e o meia Gustavo Scarpa, recuperados de contusões, participaram do treino, mas o último deve continuar como desfalque por causa do longo período de afastamento.

Quem não vai mais atuar pelo Fluminense é o atacante Osvaldo. Após uma passagem bastante apagada, em quase dois anos pelo clube, o jogador deve acertar nos próximos dias com o Sport. Ele, inclusive, utilizou as redes sociais para se despedir.

"Encerro hoje uma etapa importante da minha carreira e venho aqui somente para agradecer ao Fluminense pela oportunidade que tive de vestir essa camisa tão significativa para o nosso futebol. Levo comigo a felicidade de ter participado ativamente da campanha do título da Copa da Primeira Liga e também os grandes amigos que fiz nesses quase dois anos de clube. Independente de qualquer situação que eu tenha passado, sempre procurei honrar meus compromissos com o clube e ter uma conduta correta", escreveu em sua página no Instagram.