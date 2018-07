Fluminense faz promoção para encher estádio na quinta

RIO - Depois da derrota para o segundo colocado Atlético-MG no domingo, que reduziu sua vantagem na liderança para seis pontos (69 a 63), o Fluminense conta com o apoio de sua torcida para se reabilitar e manter a tranquilidade na ponta do Brasileirão. Para ajudar, a diretoria do clube reduziu o preço dos ingressos para o jogo de quinta-feira, contra o Coritiba, no Engenhão. Assim, a expectativa é de que o estádio receba cerca de 30 mil torcedores.

Pela promoção do Fluminense, as entradas para os setores Leste e Oeste superior do Engenhão vão custar R$ 30,00, enquanto que os bilhetes para os setores Leste e Oeste inferior saem por R$ 20,00. O ingresso para o setor Sul ficou em R$ 10,00 e o do setor Norte, destinado à torcida visitante, é vendido por R$ 20,00. As vendas começam nesta terça-feira, em diversos pontos do Rio, pela internet e no próprio estádio que receberá a partida na noite de quinta.

Consciente do momento decisivo que vive o Fluminense na luta pelo título do Brasileirão, agora mais pressionado pelo Atlético-MG, o técnico Abel Braga tratou de pedir o apoio do torcedor para esse confronto válido pela 33ª rodada da competição. "A torcida tricolor vem dando show. Todo jogo é assim. Com certeza, a nossa torcida fará uma grande pressão na quinta-feira contra o Coritiba. Eles sabem que é preciso apoiar", disse o treinador.