Fluminense faz quatro mudanças na lista de inscritos na Sul-Americana

A comissão técnica do Fluminense promoveu quatro mudanças na lista de inscritos na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira. O lateral-esquerdo Mascarenhas, o volante Marlon Freitas, o meia Luquinhas e o atacante Matheus Alessandro serão os jogadores que ganharão uma chance na competição internacional.

Os quatro são formados na base do time tricolor e vão substituir Osvaldo, Maranhão, Danielzinho e Luiz Fernando. Osvaldo foi negociado com o Sport, Danielzinho foi emprestado ao Oeste-SP e Luiz Fernando se recupera de problema físico. Já Maranhão não vem recebendo oportunidades na equipe sob o comando do técnico Abel Braga.

Com estes "reforços", o Fluminense voltará a campo pela Sul-Americana na quinta-feira. Buscando vaga nas oitavas de final, o time carioca vai enfrentar no Maracanã a Universidad Católica, do Equador. Será o jogo de ida do confronto. A partida da volta está marcada somente para o dia 26 de julho, em Quito.