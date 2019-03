Fluminense faz treino fechado antes de jogo contra a Cabofriense pela Taça Rio

O técnico Fernando Diniz fechou o treino do Fluminense neste sábado, antes do confronto de domingo diante da Cabofriense, às 16 horas, no Maracanã. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Com uma vitória e um empate, o Fluminense é o terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos, dois a menos que o líder Volta Redonda. Já a Cabofriense é vice-líder do Grupo C.

Na atividade deste sábado, no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, o treinador não autorizou a entrada da imprensa em nenhuma parte do treinamento. Diniz não deu pistas dos jogadores que substituirão o volante Bruno Silva e o atacante Everaldo. Ambos desfalcam o clube tricolor por suspensão.

O jovem Allan é a opção mais provável para formar a dupla de volantes com Airton. Na vaga de Everaldo, Marquinhos Calazans é uma alternativa provável para atuar ao lado de Luciano e Yony González. O centroavante Pedro voltou a treinar com bola nesta semana, conforme divulgado pelo clube carioca na sexta-feira, mas ainda não tem condições de jogo. O atacante ainda faz atividades separadas do restante do elenco.

O atleta de 21 anos rompeu o ligamento do joelho direito em 25 de agosto de 2018, após ser convocado para a seleção brasileira. Ele foi operado em 21 de setembro. O prazo estimado para a recuperação total é de seis a oito meses, de modo que o centroavante deve voltar a jogar entre o fim de março e o final de maio. Segundo o departamento médico do Fluminense, o tratamento está dentro do planejamento estipulado.