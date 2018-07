Fluminense faz treino leve antes de clássico do Carioca O Fluminense fez um treino leve neste sábado pela manhã, nas Laranjeiras, na véspera de enfrentar o Botafogo, domingo, no Maracanã, em mais um clássico do Campeonato Carioca. Terceiro colocado do Estadual, o time tricolor recebeu apoio de torcedores na atividade recreativa.