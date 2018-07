Fluminense faz treino recreativo e esconde substituto de Wagner

Em tom descontraído, o Fluminense encerrou na manhã deste sábado, nas Laranjeiras, a preparação para o duelo com Bangu, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Assim, o técnico Cristóvão Borges não indicou quem será o substituto do meia Wagner, lesionado.

O elenco começou o dia nas Laranjeiras com trabalhos de futevôlei, seguidos de um treinamento recreativo, numa atividade que durou cerca de uma hora e 15 minutos. Depois do trabalho, o atacante Walter ainda permaneceu em campo, treinando finalizações com o goleiro Klever.

Mas apesar de Cristóvão não ter revelado o substituto de Wagner, a tendência é de que Marlone ganhe uma oportunidade entre os titulares. Assim, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Victor Oliveira, Henrique e Giovanni; Édson, Jean e Marlone; Vinícius, Lucas Gomes e Fred.

Como aboliu a concentração, Cristóvão liberou os jogadores após a atividade, com a reapresentação prevista para o final da manhã deste domingo, horas antes do duelo com o Bangu. Com seis pontos, o Fluminense lidera o Campeonato Carioca.