Marcelo Oliveira conversa com elenco e treina finalizações no Fluminense

O Fluminense trabalhou nesta quarta-feira visando o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Sem a presença da imprensa, o técnico Marcelo Oliveira comandou o treino no CT da Barra às vésperas da partida de domingo diante do Atlético-MG, no Engenhão, pela 30.ª rodada da competição.

O dia foi marcado pela conversa de Marcelo com o elenco. Afinal, antes mesmo do início da atividade, o treinador reuniu os jogadores no centro do gramado e falou por quase meia hora.

Depois do papo, Marcelo comandou atividades técnicas. Na primeira parte, dividiu o elenco em dois times de 13 que se enfrentaram com o objetivo de manter a posse de bola. Na segunda, dois grupos se revezaram entre um trabalho em campo reduzido e outro de fundamentos e finalizações.

O Fluminense é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e vem de derrota por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo. Por isso, precisa dar uma resposta à torcida contra o Atlético-MG, que chega para a partida em momento conturbado, após a demissão do técnico Thiago Larghi.