Fluminense faz último treino do ano e encerra preparação contra o Atlético-GO

O técnico Abel Braga comandou neste sábado o último treinamento do ano no Fluminense e encerrou a preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense, neste domingo, às 17 horas, fora de casa, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade orientada por Abel Braga foi um trabalho técnico de aproximadamente uma hora. E, por se tratar do último treinamento do ano, até mesmo os atletas suspensos e não relacionados participaram antes de saírem de férias.

Os principais desfalques neste domingo serão de Marlon e Marcos Júnior, suspensos. Revelado pelas categorias de base, o atacante Matheus Alessandro deve ganhar uma chance como titular. Já Léo é o provável substituto na lateral esquerda.

Com o título do Grêmio na Copa Libertadores, o Fluminense entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time carioca soma 46 pontos, está na 14.ª posição e precisa apenas de um empate em Goiânia para confirmar a vaga no torneio continental sem depender de nenhum outro resultado.

O Fluminense deve entrar em campo neste domingo com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Marlon Freitas, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Matheus Alessandro e Henrique Dourado.