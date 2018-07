Fluminense fecha preparação completo e descontraído

O Fluminense encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Coritiba, sábado, às 19h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob clima descontraído e com boas notícias, afinal, enfim o departamento médico do clube está vazio, sem jogadores lesionados.

Nesta manhã, o técnico Cristóvão Borges comandou um trabalho recreativo nas Laranjeiras que contou com a presença de todos os jogadores do elenco. Entre eles, estavam os zagueiros Henrique, Gum e Marlon, que ainda realizam trabalhos físicos e ainda não estão à disposição do treinador, mas logo serão liberados para reforçar o Fluminense.

A atividade não indicou a escalação do Fluminense para o duelo com o Coritiba, mas não há mistério, pois, em outros treinamentos Cristóvão indicou que o volante Diguinho e o lateral-esquerdo Carlinhos serão titulares, ocupando as vagas, respectivamente, dos suspensos Edson e Chiquinho.

Assim, o Fluminense vai entrar em campo neste sábado com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Bruno, Elivelton, Guilherme Mattis e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Walter e Fred.

O Fluminense está com 54 pontos, em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, e precisa da vitória sobre o Coritiba para continuar no G4, grupo dos times que se classificam para a próxima Copa Libertadores.