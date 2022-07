Fernando Diniz e o Dinizismo fazem do Fluminense um time forte e competitivo

Fernando Diniz muda o jeito como o torcedor olha para o seu trabalho e também da força do Fluminense na temporada. Seu time ganhou do Fortaleza por 1 a 0 na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil fora de casa, e leva vantagem mínima para o duelo no Rio, que vale vaga para a semifinal da competição. Tudo isso é ótimo para o Flu. Mas o que mais se fala é da boa fase do treinador, que sempre foi considerado uma contratação de risco. Diniz e o Dinizismo estão em alta.

Diniz é o mesmo de sempre, com ideias ofensivas, objetivas e de futebol bem jogado. Ele, diferentemente de uma maluquice que se inventou anos atrás no futebol, quer a bola. Pede para seu time ficar com ela o quanto pôde. Melhor correr com a bola nos pés do que correr atrás dela. Mas num passado não muito distante, havia times que tinham como estratégia dar a bola ao adversário. Maluquice. Nem na várzea é assim.

Diniz não entrou nessa. Ele passou por um período sem trabalhar quando deixou o Vasco, e teve pouco tempo no São Paulo e no Santos. Sempre carregou nas costas as cobranças naturais por resultados imediatos da profissão e, mais ainda, do seu jeito "diferente" de pensar e enxergar o futebol. Diniz sempre gostou de futebol bem jogado e ofensivo. Mas sempre cometeu também alguns pecados em seus trabalhos, como não construir defesas mais fortes e bem estruturadas. Era muito cobrado por isso.

Seu novo trabalho pressupõe alguns pontos importantes e mais amadurecidos. Diniz vai mais no detalhe e no aprimoramento de jogadas e posicionamento. Ainda quer a bola. Não mudou sua forma de pensar, mas aprendeu com as experiências, com o que deu certo e com o que não deu certo. Não ficou no mesmo quadrante como muitos treinadores ficam ao longo de suas carreiras, sem melhorar e evoluir, acreditando numa única fórmula para ganhar jogos e campeonatos. Diniz é moderno. Mas sempre foi. Talvez o futebol não estivesse preparado para ele e, como os resultados não vieram, sofreu com demissões. Recentemente, Neymar elogiou o seu trabalho.

Fernando Diniz também não se expõe mais à beira do gramado como no passado, pegando pesado com os jogadores, com gritos e broncas, e com a arbitragem. O treinador está mais contido. Isso não quer dizer que ele não se descabele nas partidas, mas é inegável que está mais sereno. Seus grupos sempre trabalharam para ele, esse também é um ponto a se ressaltar neste Fluminense que era comandado por Abel Braga antes de ele chegar.

O tempo para trabalhar com apenas duas competições no calendário o ajuda porque Diniz sabe usar esses períodos para ajustar setores do time, recuperar jogadores e oferecer um pouco mais ao torcedor. Diniz não é unanimidade, como nenhum treinador do futebol brasileiro. O Flu faz boas campanhas no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas não joga a Sul-Americana e ficou fora da Libertadores. Para quem entende que futebol só é bom para quem ganha, Diniz tem o desafio de erguer uma dessas taças, missão nada fácil dada a competitividade da temporada. Há outros times bons e regulares como o Flu tem sido. Para quem gosta de futebol bem jogado, Fernando Diniz já cumpriu sua missão nas Laranjeiras.