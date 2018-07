Fluminense festeja classificação antecipada antes de jogos decisivos

"Precisávamos pensar na vitória e claro era um objetivo vencer por mais de dois gols. Eliminar um jogo neste momento é muito importante pelo desgaste, se ganha uma semana, foi significativo pelo resultado. Eliminamos em um jogo só, foi muito importante. Agora os jogos vão começar a apertar, estão chegando as finais. É Volta Redonda, clássico em Manaus e decisão da Primeira Liga. Jogos de extrema importância. Temos que contar com todo mundo, é importante que todos estejam bem", afirmou.

O destaque do triunfo sobre o Tombense foi Marcos Junior, que ficou com a vaga do lesionado Osvaldo e marcou dois gols. Após o jogo, o atacante recebeu elogios de Levir. "O Marcos Junior jogou dentro de suas possibilidades, tem ações muito rápida, boa visão de gol. É um jogador efetivo, de muito futuro", comentou.

Com a boa presença da torcida do Fluminense na partida em Muriaé, Levir não descartou a possibilidade de o time realizar alguns jogos na cidade do interior mineiro na sequência da temporada, já que o Engenhão e o Maracanã estão indisponíveis.

"Não me lembro de ter jogado aqui, estádio muito simpático, bem ajeitado. O principal foi que a torcida do Fluminense veio, muito bacana. A razão do esporte é a torcida, tem que estar presente. Nos sentimos muito bem e facilitou bastante a equipe jogar. Todo mundo gostou. Se der, vai ser um prazer retornar", disse.

Após avançar na Copa do Brasil, o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Carioca. No próximo domingo, o líder da Taça Guanabara vai encarar o Volta Redonda, no Raulino Oliveira, pela sexta rodada.