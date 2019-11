Fluminense fica sem jogador que mais atuou no ano e usará Orinho

Na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não poderá contar com o jogador que mais vezes atuou pelo clube em 2019 em seu próximo compromisso. Se trata do polivalente Caio Henrique, que vem sendo improvisado na lateral esquerda e foi convocado para defender a seleção brasileira olímpica em um torneio amistoso na Espanha.

LEIA TAMBÉM > Muriel lamenta falha em gol do Inter e diz que o Flu não pode desanimar

Contratado nesta temporada, Caio Henrique disputou 60 jogos oficiais pelo Fluminense, sendo 54 como titular. Mas não poderá enfrentar o Atlético-MG, sábado, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Passo a semana fora e perco a partida contra o Atlético-MG, mas ficarei torcendo pelos companheiros. A seleção é um sonho de qualquer menino, mas ao mesmo tempo quero ajudar o clube, que passa por uma situação delicada também", disse Caio Henrique.

Na Espanha, Caio Henrique disputará o Torneio de Tenerife, sendo que na quinta-feira o Brasil vai encarar os Estados Unidos. O outro jogo da seleção vai ser no dia 17, contra Argentina ou Chile, sendo que ambos estão agendados para Las Palmas. Enquanto isso, sua vaga no Fluminense será ocupada por Orinho.

Derrotado por 2 a 1 pelo Internacional no domingo, o elenco do Fluminense folgou nesta segunda-feira e voltará a treinar na terça, a partir das 9h30, quando iniciará a preparação para encarar o Atlético-MG.