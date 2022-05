Fluminense enfrenta Flamengo pelo Brasileirão e mira topo da tabela

O ano nem chegou à metade e Flamengo e Fluminense já vão se enfrentar pela quarta vez na temporada. Finalistas do Campeonato Carioca, as equipes fazem o clássico do Brasileirão com sentimentos opostos. Enquanto o time tricolor chega embalado por sete jogos de invencibilidade com Fernando Diniz e pela goleada de 10 a 1 no Oriente Petrolero, além de sonhar em encostar nos líderes, a equipe rubro-negra ainda sofre com as cobranças pela falta de futebol vistoso sob o comando de Paulo Sousa, a queda de rendimento de alguns titulares, e o jejum de cinco jogos no duelo.

A surra histórica sobre o Oriente Petrolero deixou os torcedores do Fluminense eufóricos. Nas redes sociais, a confiança é gigante em novo triunfo contra o Flamengo - foram quatro nos últimos cinco jogos e a conquista do Estadual. Todos só falam em novo brilho do artilheiro Cano, artilheiro do time no ano com 18 gols.

E elenco tricolor também não esconde estar mais motivado, apesar de a vaga às oitavas da Copa Sul-Americana não ter vindo. "Nós sonhamos, lutamos. Realmente fizemos uma grande partida, fizemos muitos gols, mas não conseguimos classificar. O resultado dá confiança para seguirmos construindo um caminho juntos até o final do ano. Temos pela frente outros doi campeonatos muito importantes no Brasil", afirma Cano, sobre a Copa do Brasil e o Brasileirão.

O atacante foi decisivo nos clássicos do Carioca, anotando aos 48 do segundo tempo contra o Botafogo para levar o time à decisão e depois anotou os três nos jogos com o Flamengo na final que acabaram com a hegemonia do rival no Estadual - vinha de três títulos.

Desde que Diniz assumiu, o Fluminense só somou resultados positivos. São cinco vitórias e dois empates. Ganhar do Flamengo levará o time aos 14 pontos, pontuação atual do líder Corinthians. O estádio estará lotado e os tricolores esperam empurrar o time para mais um triunfo.

Apesar de jogar no Maracanã, onde está acostumado, o Flamengo será visitante no clássico. E, apesar de três vitórias seguidas, o time ainda deve apresentações convincentes a seus torcedores. Gabriel Barbosa não marca há quatro jogos, Hugo Souza vem cometendo sucessivas falhas e a impaciência da torcida com Paulo Sousa continua.

Para desencantar no clássico, o treinador descansou boa parte dos titulares no meio de semana. Matheuzinho, Rodrigo Caio, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro não enfrentaram o Sporting Cristal e retornam. A grande dúvida fica sobre quem será o goleiro.

Hugo Souza não foi defendido pelo treinador após novo erro, agora contra os peruanos, e Matheus Cunha vive a expectativa de ganhar chance com o treinador. Santos seria o escalado, mas ainda se recupera de lesão.

Ganhar virou obrigação para se afastar das últimas colocações e, ao mesmo tempo, não deixar os líderes se desgarrarem. O confronto vale posição na tabela, já que ambos estão separados por dois pontos (11 a 9).